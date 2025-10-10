Bir şirket daha halka arzı hedefliyor

Markadan yapılan açıklamaya göre Voxx Carpet markası ile Türkiye’nin tekstil sektöründeki ihracatçılarından biri olan Gümüşoğlu Tekstil, halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler liderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin SPK’ya iletilen izahname taslağı; Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin internet sitelerinde yayımlandı.

Açıklamaya göre şirket iplik üretiminden boyamaya, dokuma halıdan tufte halı üretimine kadar üretim süreçlerini kendi bünyesinde sürdürüyor. Gümüşoğlu Tekstil, yıllık yaklaşık 20 milyon metrekarelik tufte halı üretim kapasitesi ve yüzde 100 ihracat odaklı üretim anlayışı sahip olduğunu söylüyor.

“Daha büyük hedeflere doğru güçlü bir rota oluşturuyoruz”



Halka arz ile birlikte şirket yolculuğunda daha büyük hedeflere doğru güçlü ve kararlı bir yol haritası oluşturduklarını belirten Gümüşoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gümüşoğlu, şöyle konuştu:

“Şirket olarak, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz başarılı yatırımlar sayesinde her geçen gün emin adımlarla büyüyerek, ürün çeşitliliği, üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı başardık. İhracat bizim temel odak noktamızı oluşturuyor. Burada ürettiğimiz ürünlerimizin yüzde 90’ından fazlasını dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Gaziantep’te filizlenip dünyaya yayılan ve ülkemizin ihracattaki önemli değerlerinden biri haline gelen şirketimiz, bugün daha büyük hedeflere ulaşmak için güçlü ve kararlı bir yol haritası oluşturuyor. Kalite odaklı büyüme ve ihracatta lider firmalardan biri olma vizyonumuz doğrultusunda, özellikle zemin kaplamaları sektöründe uzmanlaşarak dünya markası olmayı hedefliyoruz. Bu yeni adım, Gaziantep’ten dünyaya açılan yolculuğumuzun önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Amacımız; halı sektöründeki öncü konumumuzu daha da güçlendirerek, ülkemizin ihracattaki gücünü daha ileriye taşımaktır.”