İngiltere'de işsizlik beklentilerin üzerinde artış gösterdi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran-ağustos dönemine ilişkin iş gücü verilerini yayımladı.

14.10.2025 11:44:280
Paylaş Tweet Paylaş
İngiltere'de işsizlik beklentilerin üzerinde artış gösterdi

İngiltere'de haziran-ağustos döneminde işsizlik, beklentilerin üzerinde artarak yüzde 4,8'e yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran-ağustos dönemine ilişkin iş gücü verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde işsizlik yüzde 4,8 oldu. Beklenti, işsizlik oranının yüzde 4,7 olacağı yönündeydi. İşsizlik, önceki üç aylık dönemde ise yüzde 4,7 olmuştu.

Çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarında bu dönemdeki artış yıllık bazda yüzde 4,7 olurken ikramiyeler dahil maaşlardaki artış yüzde 5 olarak hesaplandı.

Enflasyona göre ayarlanmış reel artış ise ikramiyeler hariç maaşlar için yıllık bazda yüzde 0,9 ve ikramiyeler dahil maaşlar için yüzde 1,2 oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu dönemde işsizlikteki artışın ağırlıklı olarak genç nüfustan kaynaklandığını ifade etti.

McKeown, özel sektörde maaş artışlarının yaklaşık son dört yıldaki en düşük seviyede gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

IMF: Küresel ekonomik görünüm ılımlı seyrediyor

IMF: Küresel ekonomik görünüm ılımlı seyrediyor

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven geriledi

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven geriledi

Yeni dönem Nefes Kredisi'ne yoğun talep geldi

Yeni dönem Nefes Kredisi'ne yoğun talep geldi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (14 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (14 Ekim 2025)

"Hedefimiz 2028'e kadar 1 milyon gence ulaşmak"

"Hedefimiz 2028'e kadar 1 milyon gence ulaşmak"

Ticaret savaşı deniz taşımacılığına da sıçradı

Ticaret savaşı deniz taşımacılığına da sıçradı

Yorum Yaz