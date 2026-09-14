Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Eylül 2026)

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 48,5120'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,6220 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 56,2430'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 65,6910'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu kaynaklı enerji arzı risklerinin yeniden belirginleşmesi ve merkez bankalarının faiz kararları varlık fiyatlarını etkiliyor.

Altında son durum

Gram altın, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 765 liradan işlem görüyor.

Cuma gününü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 6 bin 782 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 6 bin 765 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 99 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 4 bin 333 dolardan işlem görüyor.