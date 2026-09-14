Anadolu Isuzu “Entegre Rapor”unu yayımladı

Anadolu Isuzu, ikinci “Entegre Rapor”unu yayımladı. Raporda, Anadolu Isuzu’nun finansal performansının yanı sıra şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki çalışmaları, iş modeli, stratejik öncelikleri ve paydaşlarına sunduğu değer kapsamlı bir şekilde ele alındı. Anadolu Isuzu, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ikinci entegre raporda; finansal kaynakların etkin kullanımı alanındaki çalışmalarını, Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetini, üretim gücünü, insan kaynağına yaptığı yatırımları, çevresel etkilerini yönetme yaklaşımını, tedarik zinciri uygulamalarını ve kurumsal yönetişim anlayışıyla uzun vadeli değer yaratma vizyonunu kapsamlı biçimde ortaya koydu.

Uzun vadeli büyümeyi bütüncül bir anlayışla ele alıyor





Anadolu Isuzu, uzun vadeli büyümeyi teknolojiye yatırım yapan, üretim yetkinliklerini geliştiren, insan kaynağını güçlendiren ve çevresel etkisini azaltan bütüncül bir anlayışla ele alıyor. Sürdürülebilirliği ürün geliştirmeden üretime, tedarik zincirinden insan kaynakları uygulamalarına kadar tüm iş süreçlerinin merkezine yerleştiren Anadolu Isuzu; Çayırova'daki üretim tesislerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su yönetimi, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, çevre dostu ürün geliştirme, etik ve sorumlu tedarik zinciri, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 uygulamaları ile fırsat eşitliği ve çeşitlilik gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.