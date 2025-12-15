Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Aralık 2025)

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5 bin 966 liradan işlem görüyor.

15.12.2025 10:10:590
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Aralık 2025)

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 5 bin 898 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 345 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,7008 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,6954'ten tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,7008 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,1630, sterlin/TL yatay seyirle 57,1100 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,40 seviyesinde seyrediyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Volkswagen'den 88 yıl sonra bir ilk

Volkswagen'den 88 yıl sonra bir ilk

Mutfakla Açılan Bir Sohbet: Tam Kıvamında

Mutfakla Açılan Bir Sohbet: Tam Kıvamında

“Kadın Çalışanların Satıştaki Konumu” araştırması yayımlandı

“Kadın Çalışanların Satıştaki Konumu” araştırması yayımlandı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (15 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (15 Aralık 2025)

Penta Teknoloji 2024 2. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Penta Teknoloji 2024 2. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

İnşaat üretimi Ekim'de yıllık bazda artarken, aylık bazda azaldı

İnşaat üretimi Ekim'de yıllık bazda artarken, aylık bazda azaldı

Yorum Yaz