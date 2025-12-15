Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Aralık 2025)

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 5 bin 898 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 4 bin 345 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,7008 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,6954'ten tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,7008 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,1630, sterlin/TL yatay seyirle 57,1100 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,40 seviyesinde seyrediyor.