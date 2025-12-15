Çin ekonomisinde yavaşlama sürüyor

Çin ekonomisinde ABD ile tarife geriliminin yarattığı dış belirsizlikler, zayıf iç talebin yarattığı durgunluk ve gayrimenkul sektöründeki düşüşle birlikte üretim, tüketim ve yatırımlarda görülen ivme kaybı kasım ayında da sürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2025 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yüzde 4,8, perakende satışlar yüzde 1,3 artarken sabit sermaye yatırımları, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 geriledi.

Üretim ve tüketimin artış ivmesi önceki aylara kıyasla azalmayı sürdürürken yatırımlardaki düşüş büyüme açısından olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,84 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, kasımda yıllık bazda yüzde 4,8 artarken ekimdeki yüzde 4,9'luk artışın gerisinde kaldı.

Sanayi üretimi, ocak ve şubat aylarında yüzde 5,9, martta yüzde 7,7, nisanda yüzde 6,1, mayısta 5,8, haziranda 6,8, temmuzda yüzde 5,7, ağustosta yüzde 5,2 ve eylülde 6,5 yükselmişti.

Tüketimin ölçüsü olarak kabul edilen perakende satışlar ise kasımda yüzde 1,3 artarken ekimdeki yüzde 2,9'luk artışın gerisinde kaldı. Perakende satışlar, ocak ve şubat aylarında yüzde 4, martta yüzde 5,9, nisanda yüzde 5,1, mayısta 6,4, haziranda 4,8, temmuzda 3,7, ağustosta yüzde 3,4 ve eylülde 6,5 artmıştı.

- Yatırımlar geriledi

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 11 ayda yıllık yüzde 2,6 azalırken 10 aydaki yüzde 1,7'lik artıştan daha hızlı düşüş gösterdi.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam etti. Ocak-kasım döneminde yüzde 15,9 azalan gayrimenkul yatırımları, 10 aydaki yüzde 14,7'lik düşüşten daha hızlı geriledi.

Metrekare bazında yeni konut satışı 11 ayda yüzde 7,8 azalarak 10 aydaki yüzde 6,8'lik kayıptan daha hızlı düştü. Ekonomiye güvenin göstergesi sayılan özel sektör yatırımları da 11 ayda yüzde 5,3 azalarak 10 aydaki yüzde 4,5'lik düşüşten daha hızlı ivme kaybetti.

- İşsizlik

Ülkede ekim sonunda yüzde 5,1 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, kasımda aynı oranda kaldı. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 5,2, şubatta yüzde 5,4, martta yüzde 5,2, nisanda yüzde 5,1, mayıs ve haziranda yüzde 5, temmuzda yüzde 5,2, ağustosta yüzde 5,3 ve eylülde 5,2 olmuştu.

Çin'de geçen hafta yapılan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda da ülkenin siyasi liderliği, gelecek yılda ekonomiyi iç talebe dayalı olarak güçlendirerek dış kaynaklı zorluklara karşı koyma mesajı vermişti.

Toplantıda büyümeyi desteklemek için ihtiyaç duyulan ölçüde bütçe açığı ve kamu borçlanmasının sürdürüleceği, yatırımlardaki düşüşe karşı bu alandaki merkezi bütçe harcamalarının artırılacağı belirtilmişti. Ekonomide yavaşlama işaretleri, yeni yılda hükümetten canlandırma tedbirleri ve politika desteğine dair beklentileri artırıyor.