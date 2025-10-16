Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Ekim 2025)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 683 liradan işlem görüyor.

16.10.2025 10:12:270
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Ekim 2025)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 1,7 artışla 5 bin 662 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 683 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 630 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 360 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 242,1 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 226 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan ticaret gerginliği, ABD'de federal hükümetin kapanması ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artmasıyla rekor kırmaya devam ediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,8480 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 41,8460'tan tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 41,8480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 48,9180, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,2540 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,6 seviyesinde seyrediyor.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

KKM hesaplarında düşüş devam etti

RePie Portföy yatırım fonlarında yaklaşık 4 kat büyüdü

“Hedef, ticaret hacmini 40 milyar doların üzerine çıkarmak”

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (16 Ekim 2025)

"OVP enflasyonu tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlıyor"

