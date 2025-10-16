"Enflasyonla mücadelede sıkı duruş sürecek"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da "Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Veri kaynaklarının iktisadi faaliyetin gücü konusunda farklılık gösterdiğini belirten Karahan, dijitalleşmeye geçişin çeşitli veri açıklamalarını bulanıklaştırdığını ve makroekonomik verilerin okunmasını daha zor hale getirdiğini ifade etti.

Karahan, güçlü gerçek zamanlı çıkarımlar yapmak için geniş bir gösterge setini izlediklerini bildirdi.

Bütün olarak değerlendirildiğinde, ekonomik aktivite ve talep göstergelerinin ılımlı seyrin devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

