Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Şubat 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,7310'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 43,7240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 51,9350'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 59,7120'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 9 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 üstünde 7 bin 73 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 7 bin 9 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 128 liradan, cumhuriyet altını ise 47 bin 873 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 2,4 artarak 5 bin 33 dolara çıkan altının onsu, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,9 azalışla 4 bin 987 dolardan işlem görüyor.