Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Ağustps 2026)

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 47,9010 seviyesinde bulunuyor.

17.08.2026 09:51:430
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Ağustps 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,8818'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,9010 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 55,5560'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 64,9720'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 768 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 736 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 768 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 83 liradan, Cumhuriyet altını da 44 bin 121 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 394 dolarda seyrediyor.

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