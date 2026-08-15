Metgün Enerji’nin 2026’nın ilk yarısında net karı 1,2 milyar TL

Temmuz ayında gerçekleştirdiği halka arz ile adından söz ettiren Metgün Enerji, yılın ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı 1,2 milyar TL’ye ulaşırken; hasılatı ise 773 milyon TL oldu.

Metgün Enerji, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Temmuz ayında gerçekleştirdiği halka arzla yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı ortakları arasına katan şirket, yılın ilk yarısında kârlı büyümesini sürdürdü.

Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, yılın ilk yarısında kârlılık ve finansal verimlilik odaklarını koruduklarını belirterek; “Yılın ilk yarısını güçlü bir performansla kapattık. Bir önceki yılda olduğu gibi sürdürülebilir maliyet yönetimimiz ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda attığımız finansal adımlarımızla; hasılatımız 773 milyon TL olurken, brüt kârımız ise 165 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net kârımız 1,2 milyar TL, aktif büyüklüğümüz %2 artışla 24,3 milyar TL, özkaynak büyüklüğümüz ise %17 artışla 17 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın geri kalanında da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi. Temmuz ayında başarılı bir halka arzı geride bıraktıklarını hatırlatan Işık, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlarken yatırımcıları için uzun vadeli değer yaratmak amacıyla yola çıktıklarının da altını çizdi.

“Sürdürülebilirlik odağımızdan taviz vermeden dengeli bir üretim portföyü oluşturacağız”

Haziran ayında Elmacık Rüzgâr Enerji Santrali’ni (RES) devreye alarak yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını belirten Işık, “Bugün toplam 274,44 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji santrallerimizle Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Hedefimiz; güçlü ve dengeli bir üretim portföyü oluştururken sürdürülebilirlik odağımızdan taviz vermeden ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların enerji dönüşümüne uzun vadeli katkı sunmak. Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, bu konudaki kararlılığımızın en net göstergesi.” dedi.