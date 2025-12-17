Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki yatay seyre karşın değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 5 bin 907 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 5 bin 942 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 783 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 983 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 324 dolarda seyrediyor.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin soru işaretleri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında etkisini sürdürürken, küresel ölçekte jeopolitik tansiyonun yeniden tırmanabileceğine dair sinyaller altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini destekliyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,7220 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,6960 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,7220 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 50,1200, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 57,2180 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 98,4 seviyesinde seyrediyor. Artan jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi indireceği beklentilerinin zayıflamasıyla dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.