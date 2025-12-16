Zeray GYO’nun işlem tarihi açıklandı

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (#ZERGY) halka arz edilen payları için işlem tarihi netleşti. Şirketin 156,8 milyon TL nominal değerli payları, 18 Aralık 2025 itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da yatırımcılarla buluşacak.

Zeray GYO’nun sermayesini temsil eden toplam 626 milyon TL nominal değerli payları, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi’nin 12’nci maddesi kapsamında kota alındı. Halka arz edilen payların ise Yıldız Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmesine karar verildi.

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre, Zeray GYO payları 13 TL baz fiyat üzerinden “ZERGY.E” işlem kodu ile alım satıma açılacak. İşlem sırasında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Borsa İstanbul tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekildedir:

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 626.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 156.800.000 TL nominal değerli Şirket payları 18/12/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 13 TL baz fiyat, "ZERGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.