Nasdaq Borsası’ndan işlem saatlerini uzatma teklifi geldi

ABD'de Apple, Microsoft, Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsası, işlem saatlerini hafta içi günde 16 saatten 23 saate çıkarmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) başvurdu.

SEC'e yapılan bildirime göre, Nasdaq işlem saatlerini uzatmak için kural değişikliği teklifinde bulundu. Özellikle ABD dışındaki yatırımcıların, Amerikan hisse senetlerinin gece saatlerinde işlem görmesine olan ilgisine işaret eden borsa, hisse senetleri ve borsa yatırım ürünlerinin işlem saatlerini haftada 5 gün, günde 16 saatten 23 saate çıkarılmasını önerdi.

Nasdaq'ın Kuzey Amerika Pazarlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chuck Mack, konuya ilişkin açıklamasında, mevcut piyasa öncesi, normal piyasa ve piyasa sonrası oturumlarını tamamlayacak şekilde 21.00-04.00 saatlerinde bir gece oturumu ekleyeceklerini belirtti.

Bunun SEC onayına bağlı olacağını kaydeden Mack, altyapı hazır olduğunda ve onay alındığında faaliyete geçeceklerini, 2026'nın 3. çeyreğinde hazır olmayı beklediklerini aktardı. Mack, yatırımcı davranışlarının önemli ölçüde değiştiğini belirterek, yabancıların ABD hisse senedi sahipliğinin 2019'dan bu yana yüzde 97 artarak 2024 ortasında 17 trilyon dolara ulaştığının bilgisini verdi.

Nasdaq borsasında, halihazırda pazartesiden cumaya kadar her iş günü 3 ayrı oturumda işlem yapılıyor. Piyasa öncesi oturum sabah 04.00'ten 09.30'a kadar normal piyasa saatleri 09.30'dan 16.00'ya kadar ve piyasa sonrası oturum ise 16.00'dan 20.00'ye kadar sürüyor. Hafta içi 20.00'den ertesi gün 04.00'e kadar olan sürede ve tüm hafta sonları borsa işlemlere kapalı oluyor.