Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ekim'de arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna kıyasla 3,4 milyar dolar artarak 210,8 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki ay sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 4,2 milyar dolar artarak 201,7 milyar dolara çıktığı, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 800 milyon dolar azalarak 9,1 milyar dolar olarak gerçekleştiği görüldü.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,3 dolar arttı. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,4 milyar dolar artarken, kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 600 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları 200 milyon dolar azaldı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada doların en yüksek paya sahip olduğu görüldü. 201,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58’inin dolar, yüzde 31,7’sinin avro, yüzde 2,5’inin Türk lirası ve yüzde 7,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirlendi. 9,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 25,4'ü dolar, yüzde 20,5'i avro, yüzde 50,9'u Türk lirası ve yüzde 3,2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ekim sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 63,9 milyar dolar olduğu görüldü. Bu tutarın 40,4 milyar dolarının bankalara, 17,9 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 5,6 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştu.