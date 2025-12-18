Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Aralık 2025)

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,7190 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 42,7330 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,2920, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 57,2410 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üstünde 98,4 seviyesinde seyrediyor. İngiltere'de dün enflasyonun yavaşlamasıyla sterlinde değer kayıpları görülürken, bu durum dolar endeksinin 98 seviyesinin üzerinde tutunmasını sağladı.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 955 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 5 bin 962 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 5 bin 955 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 834 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 181 liradan satılıyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki başkanının faiz oranlarının "çok daha düşük olması gerektiğine inanan" bir isim olacağını söylemesi, ons altını destekledi. Altının onsu dün yüzde 0,9 artışla 4 bin 341 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 335 dolardan alıcı buluyor.