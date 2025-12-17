Alman iş dünyasının ekonomiye güveni yıl sonunda kötüleşti

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı Almanya İş Anketi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 88 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle aralıkta 87,6 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğraması, ekimde yeniden artmasının ardından kasım ve aralıkta tekrar geriledi.

Piyasa beklentisi, endeksin 88,2 puana yükseleceği yönündeydi. Aralık ayında Ifo Beklentiler Endeksi 91,6'dan 90,5 puana inerken Mevcut Durum Endeksi de 85,3'ten 85,6 puana yükseldi.

Ifo anketinde imalat sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görülürken yeni siparişlerin azaldığı ve şirketlerin üretimi azaltmayı planladığı bildirildi. İnşaat sektöründeki güven düşük seviyelerde kaldı. Özellikle perakendecilerin Noel satışlarından memnun olmadıkları ve gelecek yılın ilk yarısı için görünümün karamsar olduğu kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, endekse ilişkin değerlendirmesinde, beklentilerinin belirgin şekilde yeniden kötüleştiğini belirterek, "Şirketler 2026'nın ilk yarısı hakkında daha karamsar olurken, mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri değişmedi. 2025, iyimserlik hissi olmadan sona eriyor." ifadesini kullandı.

"Siyasetçiler vaatlerini yerine getirmiyor"

Alman Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın sonuna yaklaşırken Almanya'nın ekonomik görünümünün halen "iç karartıcı" olduğunu belirtti.

Asıl hayal kırıklığının beklentilerin yeniden düşüşe geçmesi olduğuna dikkati çeken Niklasch, Berlin'deki siyasilerden gelen sinyallerin bu konuda önemli rol oynadığını söyledi.

Niklasch, "Siyasetçiler vaatlerini yerine getirmiyor, bazı durumlarda, gerçeklikten kopuk davranıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Genel hava bayram yemeği yerine arpa çorbası gibi"

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, gerçek bir ekonomi politikasının olmadığı bir ortamda umutların hükümetin planladığı ek harcamalara bağlı olduğunu ifade etti.

Krüger, "Mali paket yatırımları canlandırmazsa, ki şu anda bu muhtemel görünüyor, bu sadece geçici bir etki oluşturacak. Genel hava, bayram yemeği yerine arpa çorbası gibi." ifadelerini kullandı.

"Ekonomi için yıl, başladığı gibi sona erdi"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nin mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, "Almanya ekonomisi için yıl, başladığı gibi hayal kırıklığı yaratan bir Ifo endeksi ile sona erdi." yorumunu yaptı.

Alman politika yapıcıların yıllarca inkar ettikten sonra ekonomide iyi zamanların gerçekten sona erdiğini kabul ettiğini vurgulayan Brzeski, "Mali teşviklerdeki U dönüşü ve yeni hükümet koalisyon anlaşmasının ardından Almanya'ya iyimserlik geri döndü ancak yaratıcı bütçe muhasebesi ve yapısal reformların açıkça eksikliği konusundaki şüpheler nedeniyle yılın ikinci yarısında yeni bir ulusal depresyon dönemine girildi. 2022'nin sonundan bu yana ekonominin gerçekten büyüdüğü sadece iki çeyrek oldu." görüşünü paylaştı.

Brzeski, Alman ekonomisinin gelecek yıl durgunluğu geride bırakacağına dair yeterli kanıt olduğunu da kaydetti.