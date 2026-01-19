Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Ocak 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 43,2750'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 43,2760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 50,3690'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 58,0190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 504 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 380 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,7 değer kazancıyla 6 bin 504 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 838 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 187 liradan satılıyor. Jeopolitik ve ticari riskler ile ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin endişelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken 4 bin 690,9 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu cuma günkü kapanışın yüzde 2 üzerinde 4 bin 675 dolardan işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı da 94,1 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken cuma günkü kapanışa göre yüzde 4,7 artışla 93,5 dolar seviyesinde seyrediyor.