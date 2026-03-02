Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Mart 2026)

Gram altın, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üstünde 7 bin 435 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 7 bin 602 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 52 bin 870 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 2,2 üstünde 5 bin 377 dolardan işlem görüyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

Dövizde son durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 43,9700 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,9340'tan tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,9700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 51,6690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,7 azalışla 58,9080'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 98,1 seviyesinde bulunuyor.