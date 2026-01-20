Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Ocak 2026)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 496 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1 değer kazancıyla 6 bin 558 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 930 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 510 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerin etkisiyle 4 bin 717,1 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu ise dünkü kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 4 bin 710 dolardan işlem görüyor. ABD'yi Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle karşı karşıya getiren Grönland'ı ilhak girişiminin yol açtığı jeopolitik ve ticari gerginliklerin sürmesi güvenli liman varlıklara talebi artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada gerilimi artıran tutumu ve ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarını daha da düşürmesine yönelik çağrıları da değerli metal fiyatlarının rekor kırmasına neden oluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,2790 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,2570'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,2730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 50,5270'ten, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 58,1960'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin Grönland başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki söylemleri dünya genelinde risk algısının artmasına neden olurken, bu durum yatırımcıların ABD varlıklarına yönelik tutumunu negatif yönde etkiliyor. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin sürmesi ve ABD'nin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin Yüksek Mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceğine ilişkin haber akışı da söz konusu riskleri besliyor.