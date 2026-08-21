Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Ağustos 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,0646 seviyesinde bulunuyor.

21.08.2026 09:47:460
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Ağustos 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 48,0458'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,0646 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 56,2440'dan, sterlin/TL önceki günün kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 65,6350'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 30 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6 bin 973 liradan tamamlamıştı. Bugün ise alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 bin 30 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 459 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 652 liradan satılıyor.

ABD Hazine Bakanlığının piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirmesiyle altının onsunda yaşanan yükseliş devam ediyor.

ABD Hazinesinin tahvil hamlesi etkisiyle neredeyse son 3 ayın zirvesinde olan altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 550 dolarda seyrediyor.

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