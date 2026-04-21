Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Nisan 2026)

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8689'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,8950'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,9300'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 60,8020'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üstünde 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerden kaynaklı belirsizlikler devam ederken İran’ın İslamabad’da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle dolar endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 902 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6 bin 955 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 902 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 336 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 280 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 4 bin 780 dolardan işlem görüyor.