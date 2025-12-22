Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Aralık 2025)

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 5 bin 969 liradan tamamladı. Haftaya artışla başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 6 bin 79 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 35 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 987 liradan satılıyor.

Dünya genelinde jeopolitik tansiyonun artabileceğine yönelik işaretler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimi döngüsünü sürdüreceğine dair beklentilerden destek bulan altının ons fiyatı rekor kırdı. Altının onsu cuma günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 339 dolara yükselirken, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,8 değer kazanarak 4 bin 420 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, dolar endeksindeki kısmi zayıflama ve merkez bankalarının alımlarının da altın fiyatındaki hareketi desteklediğini kaydetti.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,8150 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,8018 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,8150 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,2200, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 57,4030 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,6 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin gücünü koruması dolar endeksi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.