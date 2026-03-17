17 Mart tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Creditwest Faktoring AŞ'nin iç kaynaklardan 200 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Garanti Faktoring AŞ'nin 20 milyar liralık, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar liralık, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 250 milyon liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 100 milyon liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 10 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 100 milyon dolarlık ve ING Bank AŞ'nin 200 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK, TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 75 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 200 milyon liralık ve Golden Global Varlık Kiralama AŞ'nin 7 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, Aura Portföy Yönetimi AŞ DNA Sağlık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Inveo Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ve One Portföy Yönetimi AŞ GENYAP Katılım Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Kurul, İncir Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu'nun, İncir Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fonu'nun, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun ve Inveo Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluş taleplerini olumlu karşıladı.

Diğer yaptırım, tedbir ve işlem yasakları çerçevesinde de karar alan SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nin 128/1-(a) maddesine dayanarak sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla, SPKn’nin 99/3 maddesi uyarınca https://bimasmenkulyatirim.com/ internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.