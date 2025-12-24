Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Aralık 2025)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,8480 seviyesinden işlem görüyor.

24.12.2025 10:18:300
Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,8240 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,8480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,7380, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 58,1400 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla dolar endeksindeki düşüş devam ediyor. Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın yendeki aşırı hareketlere karşı müdahaleye hazır olduklarını belirtmesi sonrasında yenin dolara karşı değer kazanması da dolar endeksindeki düşüşü hızlandırdı.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 192 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 6 bin 187 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 6 bin 192 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 295 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 14 liradan satılıyor. ABD ekonomisinin tahminleri aşan büyüme performansı, gümrük tarifelerinin ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerine yönelik belirsizlikleri azaltırken, bu durum varlık fiyatlamalarında belirleyici oluyor.

Bunun yanı sıra dünya genelinde başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere jeopolitik gerilimlerin artabileceğine ilişkin endişeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceğine dair beklentiler ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarıyla kıymetli metallere talep güçlendi. Altının ons fiyatı rekorunu 4 bin 526 dolara taşırken, gümüşün onsu da 72,7 dolara çıktı. Şu sıralarda ise altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 494 dolardan, gümüşün onsu yüzde 1,2 artışla 72,4 dolarda işlem görüyor.

