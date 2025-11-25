Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Kasım 2025)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üstünde 5 bin 634 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 654 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 573 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 144 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 4 bin 142 dolarda seyrediyor.

Altın ABD'de faiz kararına ilişkin beklentiler ile jeopolitik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle hareket ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen olumlu açıklamalar sonrası bankanın faiz indirimlerine gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81'e yükseldi.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,4570 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 42,4200'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4570 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9570, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,6740 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 100,2 seviyesinde seyrediyor.