Döviz ve altın güne nasıl başladı? (26 Ekim 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,6940'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,7620 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,4 artışla 55,8680'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 66,6050'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a saldırma konusunda geri adım atabileceğine işaret eden açıklamaları varlık fiyatlamaları üzerindeki jeopolitik risk priminin hafiflemesini sağladı.

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun kısmen azalmasıyla doların diğer para birimleri karşısındaki yükseliş eğilimi ivme kaybetti. Dolar endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 101,6 seviyesinde işlem görüyor.

Altında son durum

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 415 liradan işlem görüyor.

Cuma günü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 6 bin 386 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 6 bin 415 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 242 liradan satılıyor.

Altının onsu ise tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,3 artışla 4 bin 7 dolardan işlem görüyor.