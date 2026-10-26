Karpowership ve Seatrium beş Whale sınıfı Powership için sözleşme imzaladı

Karpowership ve Seatrium, hidrojen kullanımına hazır üçüncü nesil Whale sınıfı beş Powership’in kapsamlı dönüşümü ve entegrasyonu için sözleşme imzaladı.

Karpowership, hidrojen kullanımına hazır üçüncü nesil Whale sınıfı Powership’lerin geliştirilmesi, kapsamlı dönüşümü ve entegrasyonu için Singapur merkezli stratejik ortağı Seatrium ile sözleşme imzaladı. İki şirketin uzun yıllara dayanan iş birliğini güçlendiren anlaşma, artan küresel elektrik talebini karşılamak üzere güvenilir, esnek ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunma hedefini destekliyor.

Sözleşme kapsamında Seatrium, beş Whale sınıfı Powership’in kapsamlı dönüşüm ve entegrasyon çalışmalarını üstlenecek. Çalışmalar; ekipman entegrasyonunu, mekanik montajı ve devreye alma öncesi işlemleri kapsayacak. Mühendislik faaliyetleri sürerken taraflar, projenin uygulama aşamasını kademeli olarak ilerletmek için yakın iş birliği içinde çalışıyor. Serinin ilk gemisinin, Aralık 2027’de Seatrium’un Tuas Boulevard Tersanesi’ne ulaşması hedefleniyor.

Yeni nesil Whale sınıfında 600 MW’a kadar kapasite

Powership’ler, farklı yakıt türleriyle çalışabilen, hidrojen kullanımına hazır elektrik üretim sistemleri ve ulusal elektrik şebekelerine doğrudan bağlanan, gemiye entegre trafo merkezleriyle donatılmış yüzer enerji santralleri olarak faaliyet gösteriyor. Karpowership’in “tak-çalıştır” tasarımı sayesinde 30 gün gibi kısa bir sürede elektrik üretimine başlayabiliyorlar.

Karpowership’in en yüksek kapasiteli sınıfı olan yeni nesil Whale, 600 MW’a kadar kurulu güç kapasitesine sahip olacak. İleri elektrik üretim teknolojilerini denizcilik mühendisliğindeki uzmanlıkla birleştiren bu gemiler, farklı pazarların ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliği sunarken enerji arz güvenliğini de güçlendirecek.

Seatrium Gemi Onarım ve Modernizasyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Gan, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: “Bu önemli adım, Seatrium’un Karpowership’in Whale sınıfı Powership’lerine yönelik ilk kapsamlı dönüşüm ve entegrasyon projesini oluşturuyor. Karmaşık gemi entegrasyonu ve offshore mühendisliği alanlarındaki yetkinliklerimizi bu projeye taşıyarak Karpowership’in yenilikçi yüzer enerji çözümlerine öncülük etme hedefini ve filosunun gelişimindeki bir sonraki aşamayı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bize duyduğu güveni sürdüren Karpowership’e teşekkür ediyor, dünya genelinde enerji sistemlerinin dayanıklılığını güçlendiren ileri teknoloji yüzer çözümleri birlikte geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

2018’de başlayan iş birliği yeni projelerle genişliyor

Seatrium ve Karpowership, 2018 yılında kurdukları stratejik ilişkiyi temel alarak ortaklıklarını derinleştirmeyi ve yeni nesil enerji altyapısını şekillendirmeyi hedefliyor. İki şirket, bu iş birliğiyle Singapur’da ve dünya genelinde enerji sistemlerinin dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Karpowership Teknik Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gökhan Koçak ise şu değerlendirmede bulundu: “Karpowership, yenilikçi Powership modeliyle küresel elektrik üretiminde dönüşüm yaratarak dünya genelinde milyonlarca insana kısa sürede devreye alınabilen, güvenilir elektrik çözümleri sunuyor. Yeni nesil Whale sınıfı Powership’ler; yenilikçiliğe, operasyonel mükemmelliğe ve enerji arz güvenliğine olan bağlılığımızı ortaya koyuyor. Karmaşık gemi entegrasyonundaki kanıtlanmış uzmanlığıyla bizim için ideal bir ortak olan Seatrium ile güçlü iş birliğimizi daha da ileriye taşımaktan memnuniyet duyuyoruz.”