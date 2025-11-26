Döviz ve altın güne nasıl başladı? (26 Kasım 2025)

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,4165'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4660 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,92290, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 56,0150 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini artırması dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesine neden oluyor.

Altında son durum

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 680 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yatay seyre paralel dar bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 635 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 680 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 526 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 954 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan ve 4 bin 169 dolarla yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 160 dolarda seyrediyor.