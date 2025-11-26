Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND)

  1. Pay Başına Brüt Temettü: 0,6407407 TL
  2. Pay Başına Net Temettü: 0,5446295 TL
  3. Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 22,139 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

