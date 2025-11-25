Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (25 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren üç hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Bor Şeker A.Ş. (BORSK) ve Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Bor Şeker A.Ş. (BORSK)
Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM)