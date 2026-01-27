Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Ocak 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,3920 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,3520'den tamamladı. Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,3920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5850'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 59,4370'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

 Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 100 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 7 bin 48 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 7 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 870 liradan satılıyor.


