Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Eylül 2026)

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 572 liradan işlem görüyor.

28.09.2026 09:55:490
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Eylül 2026)

Cuma günü gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 6 bin 745 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 572 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 2,6 düşüşle 4 bin 173 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,9820 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,9560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,9820 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 55,7800'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 64,8910'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,2 seviyesinde bulunuyor.

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