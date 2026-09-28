Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik bir işlem yapılmayacaktır." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirterek, "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek sosyal medya hesabından fon soruşturması kapsamında devam eden sürece ilişkin paylaşımda bulundu.

Reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek, kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesinin önem taşıdığına dikkati çekti.