Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Aralık 2025)

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değerlenen gram altın, günü önceki kapanışından yüzde 1,3 artışla 6 bin 252 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle 6 bin 200 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 278 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 952 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 1,2 artışla 4 bin 531 dolarda işlem gören altının onsu, yeni işlem gününde yüzde 1 düşüşle 4 bin 487 dolarda alıcı buluyor.

Altının onsu, jeopolitik gerilimlerdeki nispeten iyileşmeyle güvenli liman talebinin zayıflaması ve yatırımcıların kar realizasyonu isteğinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geri çekildi. Analistler, dolar endeksinin güçlenmeye devam etmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişin altının fırsat maliyetini artırarak söz konusu geri çekilme eğilimini desteklediğini belirtti.

Dövizde son durum

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 42,9340 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,9013'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 50,5220, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 57,9580 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimine gitme olasılığı doları baskı altında tutarken, güvercin bir politika izleyen ve faizleri düşürmeye istekli yeni bir Fed Başkanı ihtimali de dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasına neden oluyor.