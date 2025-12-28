Yeni haftada 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da 29 Aralık – 2 Ocak haftasında dört şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Temettü takvimi kapsamında öne çıkan şirketler ve ödeme detayları belli oldu.
Kütahya Şeker
Kütahya Şeker, pay başına toplam brüt 6,5217391 TL, net 5,5434782 TL temettü dağıtacak.
Hak kullanım tarihi: 29 Aralık
Ödeme tarihi: 31 Aralık
Pasifik GYO
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, hisse başına brüt ve net 0,0112706 TL temettü ödemesi yapacak.
Hak kullanım tarihi: 29 Aralık
Ödeme tarihi: 31 Aralık
Meditera Gayrimenkul
Meditera Gayrimenkul, üç taksit halinde toplam brüt 0,2521008 TL, net 0,2142855 TL temettü dağıtacak. Üçüncü taksit kapsamında net 0,0714285 TL ödeme yapılacak.
Hak kullanım tarihi: 31 Aralık
Ödeme tarihi: 5 Ocak
Tekfen Holding
Tekfen Holding, pay başına toplam brüt 0,3318530 TL, net 0,2820750 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Hak kullanım tarihi: 31 Aralık
Ödeme tarihi: 5 Ocak
Temettü ödemesinden faydalanabilmek için yatırımcıların, ilgili hak kullanım tarihlerinden önce hisseleri portföylerinde bulundurmaları gerekiyor.