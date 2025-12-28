Yeni haftada 4 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da 29 Aralık – 2 Ocak haftasında dört şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.

28.12.2025 02:01:170
Temettü takvimi kapsamında öne çıkan şirketler ve ödeme detayları belli oldu.

Kütahya Şeker

Kütahya Şeker, pay başına toplam brüt 6,5217391 TL, net 5,5434782 TL temettü dağıtacak.

Hak kullanım tarihi: 29 Aralık

Ödeme tarihi: 31 Aralık

Pasifik GYO

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, hisse başına brüt ve net 0,0112706 TL temettü ödemesi yapacak.

Hak kullanım tarihi: 29 Aralık

Ödeme tarihi: 31 Aralık

Meditera Gayrimenkul

Meditera Gayrimenkul, üç taksit halinde toplam brüt 0,2521008 TL, net 0,2142855 TL temettü dağıtacak. Üçüncü taksit kapsamında net 0,0714285 TL ödeme yapılacak.

Hak kullanım tarihi: 31 Aralık

Ödeme tarihi: 5 Ocak

Tekfen Holding

Tekfen Holding, pay başına toplam brüt 0,3318530 TL, net 0,2820750 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Hak kullanım tarihi: 31 Aralık

Ödeme tarihi: 5 Ocak

Temettü ödemesinden faydalanabilmek için yatırımcıların, ilgili hak kullanım tarihlerinden önce hisseleri portföylerinde bulundurmaları gerekiyor.

