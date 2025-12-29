2 temettü, 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (29 Aralık)

29.12.2025 10:09:370
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR) ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR)

Pay Başına Brüt Temettü: 6,5217391 TL
Pay Başına Net Temettü: 5,5434782 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 79,978 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0112706 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0112706 TL (Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında stopaj kesintisi bulunmamaktadır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,509 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

% 100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 8,95 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

