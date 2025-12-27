Arf Bio halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz sürecini tamamlayarak iki gün boyunca yatırımcılardan talep topladı. Halka arz kapsamında yaklaşık 47 milyon lotun dağıtımı gerçekleştirildi.

Halka arzda birim pay fiyatı 19,50 TL olarak belirlenirken, 47 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Böylece toplam halka arz büyüklüğü 916,5 milyon TL oldu.

Halka arza toplamda 178,7 milyon TL nominal tutarında talep gelirken, bu rakam planlanan satış tutarının yaklaşık 3,8 katına karşılık geldi.

508 bin yatırımcı katıldı

Halka arzda toplam 508 bin 401 kişi ve kurumun talebi karşılandı. Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 508 bin 244 yatırımcıya toplam 23,5 milyon TL nominal pay dağıtıldı. Yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 157 yatırımcıya yine 23,5 milyon TL nominal pay tahsis edildi.

Bireysel Yatırımcıya 47 Lot

Yurt içi bireysel yatırımcılar için hesap başına en fazla 47 lot pay dağıtımı yapıldı. Bu dağıtımın yatırımcı başına parasal karşılığı 916,5 TL oldu.