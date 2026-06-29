Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Haziran 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,6420 seviyesinden işlem görüyor.

29.06.2026 10:08:070
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Haziran 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,6170'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,6420 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 53,2280'den ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 61,7210'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 101,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 91 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üstünde 6 bin 118 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 91 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 98 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 268 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

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