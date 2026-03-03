Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Mart 2026)

Dün ons altındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üstünde 7 bin 537 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 506 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 476 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 307 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,9710 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,9530'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla sınırlı yükselişle 43,9710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 51,3330'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 azalışla 58,7820'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 artışla 98,7 seviyesinde bulunuyor.