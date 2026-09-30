Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Eylül 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,00 seviyesinde bulunuyor.

30.09.2026 09:59:450
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Eylül 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,9894'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,0180 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 55,6850'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,0080'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 588 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 artışla 6 bin 585 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6 bin 588 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 846 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 195 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.

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