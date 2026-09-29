10 milyona yakın sorguya ulaşan Findeks’te yeni dönem: Veriden rehberliğe

KKB’nin 2014 yılında kullanıma sunduğu Findeks, 12 yıllık gelişimini yeni bir döneme taşıyor. Yenilenen Findeks deneyiminde finansal rehberlik; kredi notundaki değişimlerin nedenlerini anlamaktan borç ve limit değişikliklerini zamanında takip etmeye, kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlere daha kolay ulaşmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor. Böylece Findeks, kullanıcıların finansal hayatlarındaki değişimleri daha yakından takip etmelerine ve kendi finansal durumlarını daha bilinçli değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

YENİ FİNDEKS: VERİDEN AKSİYONA

Findeks’in geçirdiği dönüşümü değerlendiren KKB Dijital Kanallar, Ürün ve Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Türkmen, şunları söyledi: “12 yıl önce temel hedefimiz bireylerin kendi finansal verilerine erişebilmesini sağlamaktı. Bugün geldiğimiz noktada bunun tek başına yeterli olmadığını görüyoruz. Kullanıcı artık yalnızca verisini görmek değil; bu verinin ne anlama geldiğini ve finansal durumunu daha bilinçli değerlendirebilmek için hangi seçenekleri göz önünde bulundurabileceğini de bilmek istiyor. Findeks’i tam olarak bu nedenle yeniledik. 12 yıl önce finansal veriyi kullanıcıya açtık; şimdi o veriyi kullanıcı için anlamlı ve aksiyona dönüşebilir hale getiriyoruz.”

Yenilenen Findeks deneyiminde bu yaklaşım, kullanıcıların finansal hayatlarındaki önemli değişimleri daha kolay takip etmelerine yardımcı olan hizmetlerle destekleniyor. Findeks Uyarı Hizmeti ile kullanıcılar tüm bankalardaki gecikme bildirimlerinden adlarına yapılan kredi ve ürün başvurularına, limit ve borç değişikliklerine kadar önemli gelişmelerden anlık olarak haberdar olabiliyor. Not Danışmanım, kullanıcının finansal durumunu anlamlandırmasına yönelik kişiselleştirilmiş öneriler sunarken; yenilenen Radar Hizmeti, Findeks Kredi Notu değişikliklerini, banka bazında borç durumunu, tüm bankalardaki kullanılabilir limitleri ve son hareketleri tek ekrandan takip etmeyi mümkün kılıyor.

YENİ NESİL RAPORLARLA FİNANSAL VERİLER DAHA ANLAŞILIR HALE GELECEK

Findeks’in finansal rehberlik yaklaşımı önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni ürün ve deneyimlerle genişleyecek. Yeni nesil Findeks Kredi Notu Raporu ile kredi notundaki değişimlerin ve bu değişimleri etkileyen unsurların daha kolay anlaşılması; yeni nesil Findeks Risk Raporu ile kullanıcıların finansal durumlarını daha sade ve yorumlanabilir bir yapıda değerlendirebilmesi hedefleniyor. Findeks Ticari Rapor’un ise daha geniş veri setleriyle ticari risklerin bütünsel olarak değerlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bu yeni yaklaşımla Findeks, doğru bilgiyi doğru zamanda sunan, kullanıcıların finansal hayatlarındaki değişimleri anlamalarını ve bir sonraki adımlarını daha bilinçli değerlendirmelerini kolaylaştıran kişiselleştirilmiş bir finansal rehber olma rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

FİNANSAL REHBERLİK YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENECEK

Yapay zekâ da yeni Findeks deneyiminin önemli bileşenlerinden biri olacak. Findeks’in dijital asistanı Bilgiç’in, KKB’nin yapay zekâ kabiliyetleriyle güçlendirilerek daha kişiselleştirilmiş ve proaktif bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Bilgiç’in yalnızca sorulara yanıt veren bir dijital asistan olmanın ötesine geçerek Findeks Kredi Notu ve raporlardaki değişimleri yorumlayan, finansal veriyi daha anlaşılır hale getiren ve kullanıcının bir sonraki adımını değerlendirmesine yardımcı olan bir deneyim sunması planlanıyor.

Geliştirilmekte olan Ödeme Takvimi ile de kullanıcıların önümüzdeki dönemlerde hangi tarihte, hangi bankaya, ne tutarda kredi veya kredi kartı ekstresi ödemesi yapacağını tek bir ekrandan görebilmesi amaçlanıyor.

Türkmen, Findeks’in gelecek dönem vizyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Yeni Findeks’te yapay zekâyı, kullanıcıyla kurduğumuz etkileşimi daha kişisel ve proaktif hale getirecek önemli bir araç olarak görüyoruz. Amacımız, kullanıcıya ihtiyaç duyduğu anda, ihtiyacına uygun desteği sunabilmek.”

12 YILLIK BÜYÜME YENİ DÖNEMİN ZEMİNİNİ OLUŞTURUYOR

Findeks’in yeni dönem dönüşümü, markanın 12 yılda oluşturduğu kullanım alışkanlığı ve dijital büyüme üzerine inşa ediliyor. 2015 yılında 561 bin kez sorgulanan Findeks Kredi Notu, 2026 yılının ilk dokuz ayında 3,2 milyon sorgulamayı aşarak 2015 yılının tamamının yaklaşık 5,7 katına ulaştı.

Kullanıcıların Findeks ile kurduğu ilişki dijital kanallarda da güçlenmeye devam ediyor. Son 12 aylık dönemde, bir önceki 12 aylık döneme göre Findeks Mobil trafiği yüzde 22, web trafiği ise yüzde 62 arttı. Ağustos 2026’da mobildeki tekil kullanıcı sayısı Ağustos 2025’e göre yüzde 76 yükselirken, Eylül 2026 itibarıyla Findeks Kredi Notu sorgulamalarının yüzde 89’u mobil kanal üzerinden gerçekleştirildi. Findeks Mobil Uygulaması’nın toplam indirilme sayısı ise 13,26 milyona ulaştı.