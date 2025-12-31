Döviz ve altın güne nasıl başladı? (31 Aralık 2025)

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 5 bin 999 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 5 bin 960 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 83 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 177 liradan satılıyor.

Dünya genelinde Londra Metal Borsası (LME) ile Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat tutarları üzerinde aldığı kararlar kıymetli metaller üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. Büyük borsaların teminat konusunda attığı adımlar yatırımcıların pozisyon almalarını doğrudan etkiledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 321 dolara inerken, gümüşün onsu da yüzde 6'ya yakın değer kaybıyla 71,5 dolarda işlem görüyor. Analistler, teminat tutarlarındaki artışın özellikle vadeli işlemleri pahalı hale getirdiğini, bu nedenle yatırımcıların pozisyon azaltma ve kar realizasyonuna yöneldiğini belirterek, söz konusu adımların altın ve gümüş fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeyi tetiklediğini ifade etti.

Dövizde son durum

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 42,9650 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,9360'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,5700, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 57,9280 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtması ve faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.