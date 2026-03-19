Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Mart 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,2110'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,3230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 50,8370'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 58,8190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 821 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 altında 6 bin 850 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 600 liradan satılıyor.