Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Eylül 2026)

Gram altın güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 950 liradan işlem görüyor.
Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 949 liradan tamamlamıştı.
Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 950 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 359 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 227 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,2 değer kaybıyla 4 bin 461 dolardan alıcı buluyor.
Dövizde son durum
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,4430 seviyesinde bulunuyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,3210'dan tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 48,4430 seviyesinde. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,3320'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,5986'dan işlem görüyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.