Teknosa yeni istihdamla büyümesini sürdürüyor

Teknosa, insan kaynağı ve çalışan gelişimine yaptığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Müşteri deneyiminde önemli bir rol üstlenen saha ekiplerini yüzde 15 büyüterek 300 kişilik yeni istihdam sağlamaya hazırlanan Teknosa, bu yıl 20. yaşını kutlayan Teknosa Akademi ile çalışanlarının mesleki ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji perakendesinde müşteri deneyiminde önemli bir yere sahip olan saha ekiplerini yüzde 15 büyüterek 300 kişilik ek istihdam sağlamaya hazırlanıyor. İnsan kaynağına yatırımını çalışan gelişimiyle birlikte sürdüren Teknosa, 20 yıldır faaliyet gösteren Teknosa Akademi ile öğrenme ve gelişimi günlük iş yapış biçiminin bir parçası haline getiriyor.

“Perakendenin Akademisi” yaklaşımıyla faaliyet gösteren Teknosa Akademi; ürün bilgisi ve teknoloji trendlerinden satış ve hizmet yetkinliklerine, yönetici gelişim programlarından işbaşı öğrenme ve dijital gelişim çözümlerine kadar geniş bir alanda çalışanların gelişimini destekliyor. Bugüne kadar 17.859 tekil katılımcıya ulaşan Akademi’de 1,4 milyonun üzerinde sınıf içi katılımcı-saati ve 274 binin üzerinde e-eğitim saati gerçekleştirildi.

“Yeni istihdamla büyürken çalışanlarımızın gelişimine de yatırım yapıyoruz”

Teknosa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Değirmenci, yılın son dönemine girerken saha organizasyonunu yeni istihdamla güçlendirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Büyümemizin merkezinde insan kaynağı ve sürekli gelişim kültürü yer alıyor. Teknoloji perakendesinde müşteri deneyiminin önemli bir bölümü sahada şekilleniyor. Bu nedenle ekiplerimizin değişen müşteri beklentilerini doğru okuyan, teknolojiye hâkim ve gelişime açık bir yapıda olmasını önemsiyoruz. Bu yıl 20. yaşını kutlayan Teknosa Akademi ile temel hizmet standartlarından yönetsel yetkinliklere, işbaşı öğrenmeden dijital gelişim çözümlerine kadar çalışanlarımızı destekliyoruz. Yeni istihdam ve gelişim yatırımlarımızla daha donanımlı, çevik ve geleceğe hazır bir saha organizasyonu oluşturuyoruz” dedi.