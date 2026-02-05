Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Şubat 2026)

Gram altın, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6 bin 918 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 6 bin 864 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 46 bin 800 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 913 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da yüzde 10,3 düşüşle 78,5 dolarda seyrediyor.

Teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesi varlık fiyatlarının yönünü etkilerken, yeni günde gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dolar endeksindeki yükselişle, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalacağına yönelik işaretler kıymetli metallere talebin azalmasına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün telefonla görüştü. Görüşmeye ilişkin Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini vurguladı.

Piyasadaki likiditenin düşük olması nedeniyle, kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri de dahil olmak üzere çoğu varlık sınıfında talebin azaldığı görülüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,5343 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,5200'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,5343'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 51,4460'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 59,3940'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,80 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde jeopolitik risklere yönelik kaygılar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler bir süredir küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, yoğun bilanço sezonunda şirketlerin açıklamaları ve yatırımcıların bilançoları değerlendirmesinin etkisiyle piyasalarda yüksek volatilite görülüyor.

Öte yandan bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının da dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.