Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Şubat 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,6140 seviyesinden işlem görüyor.

6.02.2026 10:01:550
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Şubat 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,5340'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,6140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,5010'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 59,2400'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 790 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 737 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 6 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 195 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 122 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 843 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Almanya'nın ihracatı 2025'te yüzde 0,9 arttı

Almanya'nın ihracatı 2025'te yüzde 0,9 arttı

Türk savunma sanayisi yatırımlarıyla deprem bölgesine katkı sağladı

Türk savunma sanayisi yatırımlarıyla deprem bölgesine katkı sağladı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Şubat 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Şubat 2026)

Yorum Yaz