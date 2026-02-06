Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Şubat 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,5340'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,6140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,5010'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 59,2400'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 790 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 737 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 6 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 195 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 122 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 843 dolardan işlem görüyor.