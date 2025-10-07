Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Ekim 2025)

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 305 liradan işlem görüyor.

7.10.2025 10:07:390
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,9 artışla 5 bin 309 liradan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlayan gram altında fiyat, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,10 altında 5 bin 305 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 980 liradan, cumhuriyet altını 35 bin 760 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 977,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen kar satışlarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 3 bin 958 dolarda seyrediyor.

Altının onsu ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanında Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle rekor tazelemeye devam ediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,7170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,6900'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,7170 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 48,7790, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 56,1370 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.

IMF: Güçlü politikalar direnci artırdı

Küresel piyasalar siyasi belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor

Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Eylül'de aylık %2,71

Yapay zeka tehdidi: ABD'de 100 milyon kişi işsiz kalabilir

Bilim kadınları UNESCO ve L'oreal tarafından 23. kez ödüllendirildi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

