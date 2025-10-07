Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Ekim 2025)

Dün 10.734,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,90 puan ve yüzde 0,06 artışla 10.741,77 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,45 puan ve yüzde 0,35 değer kazancıyla 10.772,32 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.717,31 puanı, en yüksek 10.797,44 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,94, mali endeks yüzde 0,48 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken 32'si düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Destek Finans Faktoring AŞ, ASELSAN ile Koç Holding oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 957 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,66, bileşik getirisi yüzde 40,02 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 150,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,7030 liradan, avro 48,6940 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 957 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 azalışla 65,2 dolardan işlem görüyor.